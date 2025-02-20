仲量聯行：甲廈租金連挫近3年　中環空置率回落

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，今年1月中環甲級寫字樓錄得的淨吸納量為各分區寫字樓市場中最高，截至1月底，空置率也由11.6%回落至11.3%。不過，整體甲廈租金持續下跌，已連挫近3年。

儘管整體租賃市場在1月份錄得負87,500 方呎淨吸納量，但中環則錄得81,100 方呎的淨吸納量，為各市場中最高。值得注意的是，美國對沖基金Point72 在中環The Henderson承租約55,000 方呎的空間，用於擴展業務。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，截至1月底，整體甲廈空置率輕微上升至約13.3%。部分分區市場的空置率見改善，金融機構持續在中環擴充，令空置率略見回落；其中，灣仔/銅鑼灣空置率下跌約0.2個百分點至約9.8%。

報告又指，港鳥東空置率則上升約0.6個百分點至約13%；九龍東也漲約0.2個百分點至約18.8%。尖沙咀空置率維持約8.9%。

他補充，留意到2024年底，駐港的地區總部數量回升約5.5%至1,410家，為過去5年來首度錄得升幅。對香港寫字樓租賃市場有支持作用。

該公司研究部資深董事鍾楚如表示，1月整體甲級寫字樓租金持續下跌，按月跌約0.2%至每方呎約47.1港元。中環及灣仔/銅鑼灣租金進一步下跌，分別下調約0.1%及約0.2%。同時，港島東和九龍東租金亦分別下跌約0.8% 及約0.3%。