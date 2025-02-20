商務部：中國市場巨大商機及科創活力為跨國公司優先選項

商務部外國投資管理司司長朱冰表示，《2025年穩外資行動方案》已提出20項政策舉措，下一步各部門將推動出台配套的若干政策文件，形成政策組合拳。

他指，近年跨國公司調整在華投資業務，特別是國內勞動力和土地成本上升，勞動密集型企業按照發展戰略和國內外比較優勢在全球調整產能。他表示，有外國企業因應國內產業轉型升級趨勢，關閉手機和電腦等生產線，但新能源、電池等高技術生產線則有增加，甚至擴大在華研發中心投入。

他承認，雖然有企業受地緣政治影響，將產能分散至其他國家，但總體外資在華「有進有出、有增有減」，外資企業亦反映，中國市場的巨大商機和科創活力，始終是跨國公司的優先選項，相信隨着新出台的外資政策落地見效，中國市場對外資的吸引力將更強。

被問到美國總統特朗普的關稅政策，對中國利用外資和對外投資的影響，朱冰重申，美國加徵關稅嚴重違反世貿組織規則，不但無益於解決自身問題，亦破壞中美正常經貿合作，不利美資企業在內的在華外企發展，干擾跨國公司的投資決策，並強調很多跨國公司都看好投資中國的長期發展前景，深耕中國的意願非常強烈。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激則指，外資在中國發揮舉足輕重的作用，並帶動資本、技術、原材料、產品、服務等跨境流動，讓中國深度參與全球產業分工與合作，有助中國打造更開放、富有韌性的產業鏈和供應鏈，重申歡迎更多的外國投資者來華投資興業。