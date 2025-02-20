攜程報告列旅遊業六大趨勢　近6成旅客用AI獲取旅遊建議

攜程集團(Trip.com Group)發表報告，基於亞太地區六個市場超過6,000名旅客的調查數據，探討未來旅遊業的六大趨勢，包括小眾旅遊、特式旅遊體驗及AI驅動的行程規劃。

趨勢1：美食旅遊主導行程規劃

美食旅遊正成為旅客規劃行程的核心元素，2024年初以來，Trip.com平台上60%的用戶曾搜尋與美食相關的內容。在亞太地區，美食節（62%）、酒店餐飲（60%）和街頭美食（52%）是最受歡迎的美食體驗。香港和新加坡的美食愛好者鍾情街頭特式小食，日本和韓國旅客則偏好酒店餐飲。數據顯示，男性旅客偏愛品酒，女性旅客更傾向於參加烹飪課程等體驗。千禧一代對美食藝術活動表現出濃厚興趣。

趨勢2：影視內容啟發旅遊靈感

影視作品對旅遊選擇的影響力日益增強，超過六成香港旅客表示其旅行計劃受到影視作品的啟發，他們受到熱門節目如《Emily in Paris》和《Running Man》等影響，而《我要做廚神》、《黑白大廚》和《孤獨的美食家》等美食節目，啟發旅客尋求海外美食體驗，激發了以美食探索為主題的旅行。此外，經典影視作品中出現的目的地，如英國取景的《哈利波特》、美國洛杉磯取景的《星聲夢裡人》及新西蘭取景的《魔戒》等經典場景均成功吸引香港旅客到訪。

趨勢3：郵輪旅遊迎來增長

郵輪旅遊將成為今年旅遊業的主要增長領域。報告顯示，44%的旅客重視船上餐飲，38%被郵輪全包套餐吸引，而31%則優先考慮現場表演和娛樂活動。熱門郵輪目的地包括東京、濟州島和馬爾代夫。香港旅客最看重優美景色（53%）、全包套餐（50%）及娛樂活動（47%）的特點；而55至64歲的受訪者中，62%認為優美的海景是郵輪旅遊的最大賣點。

趨勢4：大型活動推動旅遊熱潮

報告提到，66%的亞太旅客計劃圍繞大型活動安排旅程，66%的旅客更為觀看喜愛的歌手表演而旅行，將音樂會變成完整的旅遊體驗。2025年足球賽事仍是體育旅遊的首選，其次是籃球和日益普及的一級方程式賽車

趨勢5：社交媒體驅動旅遊探索

社交媒體繼續塑造旅客的目的地選擇和旅遊方式。Instagram、YouTube等平台上的旅遊內容已影響45%的旅客決策。旅客紛紛尋求「Instagrammable」的目的地，東京和峇里島等熱門目的地將進一步受益。

趨勢6：2025年新興趨勢

談到今年新興趨勢，報告特別點出觀星旅遊、海底度假酒店及人工智能。37%的旅客計劃前往偏遠地區，追求最佳觀星體驗。至於海底度假酒店和文化沉浸式度假等創新體驗正逐漸受到關注。另外，58%旅客已使用AI獲取旅遊建議，AI驅動的個人化服務和可持續旅遊，料將成為行業的下一個發展重點。