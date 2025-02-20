撤辣1周年！全港私樓市值冧4800億　每名業主唔見47萬

政府去年全面撤辣距今近1周年，雖然期內交投增多，無阻樓價繼續下跌。根據中原數據資料顯示，全港逾120萬伙私人住宅物業的總市值，2025年1月總值跌穿9萬億元，低見8.99萬億元，與撤辣前9.5萬億元比較，一年再跌近4,800億元，平均樓價跌至699萬元。

若以全港128萬伙私人住宅計，相當於撤辣後平均每名業主身家減少逾47萬元，與2021年高位比較，身家更縮水達283萬元，同年9月全港私人住宅樓價總市值高見逾12萬億元，平均樓價達982萬元。

撤辣後大批內地客來港買樓，資料又顯示，撤辣後近一年買家姓名為普通話拼音的成交宗數，錄11,522宗，涉及入市金額達1,282.8億元，按年升約1.04倍及約80%，創下歷史新高，同時佔同期整體成交約25.2%及約30.8%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣後，樓市氣氛略為改善，去年一、二手私人住宅市場成交由首季平均每月2,873宗，升至第二季平均每月5,387宗，升幅近9成。惟撤辣後樓市反彈僅曇花一現，第三季成交量回落至平均每月3,017宗；去年10月施政報告再出招救市，包括放寬按揭及優化投資移民政策，第四季成交回升至4,554宗。撤辣後計，整體私人住宅買賣錄45,773宗，按年升32.7%。

即使交投增多，內地客勇於入市，卻未能撐住香港樓價。全撤辣後，樓價一度連升兩個月，累升逾2%，但升勢無以為繼，之後樓價更連跌5個月。中原城市領先指數CCL現為138.47點，與去年撤辣前145.37點比較，跌近5%，意味現時樓價已低過撤辣前水平。與2021年歷史最高位191.43點比較，樓價累跌近28%。

此外， 市場擔心撤辣會令炒風再起，但事實相反，在當前經濟及外圍環境下，即使全面撤辣，樓價亦難以回升，市場亦難作炒賣，甚至出現個別「炒燶」事件。

發展商積極減價去貨，2024年新盤市場非常暢旺，撤辣後錄逾1.5萬宗登記，按年升約55%，發展商賣樓套現逾1,952億元，按年升約8成。情況令二手市場繼續冰封。全港二手樓流通率已連續3年低於2%，去年僅約1.8%。流通率是反映樓市交投的活躍程度，流通率愈高，代表樓市越旺及「有得炒」。1997年流通率高達約8%，2003年也有約2.1%，意味現時樓市交投慘過沙士。

陳永傑指，現時一手貨尾逾2.2萬伙，相信未來一兩年仍是發展商「清貨年」，息口走勢亦會繼續困擾樓市。港人對經濟前景欠信心，放慢置業步伐。政府將於下周三發表新一份財政預算案，有望推出振興經濟措施，再為樓市帶來正面刺激作用，激活物業交投量，樓價回穩，所有香港人都得益。