歐盟中國商會成立汽車工作組　加強中歐車企合作

官媒報道，歐盟中國商會周二(18日)在葡萄牙首都里斯本舉辦2025年中葡-中歐合作發展論壇，並在論壇期間宣布成立汽車工作組，以加強中歐車企間的聯繫與合作。

歐盟中國商會會長劉堅東在工作組揭牌儀式上表示，中國新能源汽車產業近年來取得長足進步，在技術創新、產業鏈整合、市場拓展等方面走在世界前列，中歐在該領域的合作前景廣闊。

他指，歐洲市場對新能源汽車的需求增長迅速，歐盟中國商會期待與歐洲夥伴深化合作，在研發、製造、供應鏈、市場推廣等方面形成更緊密的聯動，共同打造可持續的智能出行生態。

劉堅東強調，汽車工作組的成立將為中歐車企提供一個更緊密的交流合作平台，助力產業升級，共同推動全球汽車產業邁向綠色、智能、數字化時代。

蔚來汽車歐洲副總裁張暉被歐盟中國商會任命為汽車工作組首任主席。他在致詞中表示，工作組將致力於為在歐洲的中國車企建立交流和協作平台，保護和促進在歐中國車企利益，加強在歐中國車企與當地合作夥伴的聯繫。

歐盟中國商會成立於2018年，總部位於比利時布魯塞爾。目前其有會員單位100多家，代表1,000多家在歐中資企業，覆蓋主要歐盟成員國。周二成立的汽車工作組是繼綠色、數字、金融3大主題工作組之後，歐盟中國商會成立的第4個專業工作組。