聯想將AI PC端側本地部署DeepSeek大模型

此前，聯想旗下聯想天禧個人智能體系統(天禧AS)中的小天個人智能體，已全面接入DeepSeek-R1聯網滿血版大模型。聯想小天個人智能體已實現AI PC、AI手機、AI平板等核心終端的全覆蓋。

其他終端方面，聯想集團與沐曦股份聯合發布基於DeepSeek大模型的一體機解決方案。該方案以「聯想服務器/工作站+沐曦訓推一體GPU+自主算法」為核心架構，配合聯想AI force智能體開發平台，推出智能體一體機與訓推一體服務器雙產品形態，率先實現從千億參數大模型訓練到場景化推理落地的全鏈條覆蓋。

目前，天禧生態已接入逾1,700款AI應用，涵蓋醫療、法律及教育等多個專業領域，同時本財季聯想更面向海外市場，發布基於Llama大模型的個人智能體AI Now，持續為全球用戶帶來更加智能、便捷的AI交互體驗。