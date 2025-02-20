富衛：中港客戶對跨境醫療保障及危疾類產品需求愈來愈大

近年跨境就醫需求增加，富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，無論中國內地或香港的客戶，對跨境醫療保障及危疾類產品需求愈來愈大，現時醫保客戶在所有內地合規醫院求診，已可獲理賠，而三甲醫院可利用出院「免找數」。

他提到，未來會繼續擴大服務範圍，覆蓋更多內地城市的門診、牙齒等服務，並會持續拓展與醫療組織合作網絡，為計劃在大灣區及其他地方退休養老的客戶作準備。

他指，自願醫保仍是公司健康保障的重點產品，現有9款產品。不計危疾產品，佔整體醫保產品銷售95%，全數保障計劃2023年的償付率達 99%。客戶年齡多屬20歲至50歲，投保平均年齡30歲。自願醫保一開始的賣點在於扣稅，隨市場發展，客戶需求不一，而具有家庭保障的產品較受歡迎，客戶購買一份醫願醫保，同時可以保障子女或父母，「一保保三代」。

保險亦成為財富傳承工具之一，余氏指，財富傳承計劃及中期儲蓄保險這兩類產品的需求持續增加。

香港保險業監管局最快第一季發報指數型萬用壽險(Indexed Universal Life，簡稱IUL)監管指引，他透露，公司在發展上已準備就緒，希望能成為業界首批IUL產品的保險公司，認為產品能為市場提供安排財富管理和資產傳承的選擇。雖然有關產品只限向專業投資者出售，故未能設網上銷售，但相信經代理、經紀和銀行作銷售會有不錯反應。