幣安與港執法部門會面　深討打擊與虛產相關罪案議題

國際虛擬資產交易平台幣安首席執行官Richard Teng在港與執法部門見面，並討論推進雙邊合作，以打擊與虛擬資產相關的金融和網絡犯罪。他指出，集團深切認識到與執法機構的密切合作，對維護加密資產行業的安全和誠信的重要性，期待繼續與香港和全球執法界保持合作。

雙方討論議題包括擴大和加強區塊鏈生態系統中公私部門間的網絡防禦合作，以及在面對日益複雜的威脅和精進技術犯罪分子下，持續增強執法機構的能力。

事實上，幣安在過去與本港執法部門合作，並曾就涉及加密資產的詐騙和洗錢刑案合作，而且也與各個執法單位分享其經驗和專業知識。Richard Tang指，雙方持續合作，反映出集團致力打擊區內非法活動和維護行業內的信任，另亦一直與全球執法機構建立牢固的合作夥伴關係，並希望為所有人建立一個安全可靠的金融生態系統。

另外，執法部門向幣安頒發感謝信和獎匾，以感謝其在過去幾年中對香港執法機構的長期支持和貢獻。在感謝信中，贊揚幣安在全球範圍內為解決複雜案件和維護行業誠信上作出貢獻。