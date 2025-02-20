【多相】Coasto開放2個現樓單位　享避風塘海景

該單位以「海邊小屋」為設計主題，搭配木色及淺藍色家具，藍灰的櫥櫃，營造和諧舒適的氛圍。開放式廚房配備多項家電，包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等。客廳設有隱藏式側反餐枱，亦可以當工作枱使用。

該單位層與層之間的高度有約3.5米高，睡房設置高架床，劃分出上層睡眠區及下層工作區兩個空間。同時，睡房有轉角玻璃窗，可享開揚景觀。下層擺放雙門衣櫃，並通往浴室。浴室配備淋浴間，提供通風窗。

發展商同時開放25樓A室，實用面積371方呎，兩房間隔。單位配備智能門鎖 ，客飯廳開則四正，設有落地玻璃趟門外連三合一露台，可盡覽香港仔避風塘蔚藍海景。近露台位置設對流窗，有助增加室內通風。

兩間睡房與客廳同向，同樣可享開揚景觀。浴室採用明廁設計，提供熱式電熱水爐。此外，向西北方的單位前方有地盤進行工程，未來景觀或有變數。