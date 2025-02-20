陳永傑：群盤起動迎新財政預算案　樓市「小陽春」來臨

下周三(2月26日)將公布新一份財政預算案，由於本港財政狀況很大機會連續三年「見紅」，而財爺早前已表明減赤以節流為主，令市場傳出多項開源節流措施，包括公務員編制「瘦身」、調整長者乘車優惠、引入新稅項或調整現有稅項等。至於樓市方面，市場普遍關注新財案會否推出一些扶持樓市的措施，如放寬投資移民在住宅物業的門檻及提升首次置業優惠等，為樓市帶來新「驚喜」。

新一份財政預算案公布前，各大發展商早已起動，甫踏入蛇年，北角「皇都」已率先開售，首輪成功沽清，全盤已累售逾9成可售單位，銷情報捷，為蛇年樓市開一個好頭，同時反映市場購買力強勁，只要新盤開價貼市，承接力仍然十足。除此之外，市場已有多個一手新盤排隊推出，包括元朗「朗天峰」、九龍城「南首」、鴨脷洲「Coasto」及長沙灣「Belgravia Place II」，過去10天相繼開價，十分熱鬧，4大項目合共為市場帶來1248伙新供應，首3個項目現時可供發售的單位共有343伙，戶型涵蓋一房至兩房單位，以小型單位為主，折實售價由265萬元至710萬元不等，全數低於800萬元，實屬吸引。一手市場供應多元化，選擇大增下，買家宜把握發展商「清貨年」入市。

隨着美國總統特朗普上任已經一段時間，政策明確，對香港影響輕微，樓市向好，加上新一份財政預算案即將揭曉，樓市將迎來更多變化，相信樓市「小陽春」會到來，並延續至3月份。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑