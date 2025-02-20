DeepSeek梁文鋒實習往事被曝光！未畢業月薪已有...

近月聲名大噪的DeepSeek創始人梁文鋒，持續受市場關注，其過往經歷令人好奇。外媒報道，梁文鋒在2009年曾於上海的艾麒信息科技實習，負責內容亦與AI有關。

報道引述艾麒信息創辦人周朝恩透露，梁文鋒是他的浙江大學校友，以實習生身份加入艾麒後，經推薦直接擔任新技術部經理，月薪1.6萬元人民幣，稱得上是高薪厚職。

周氏指，梁文鋒入職後，全身心投入到AI視訊與影像技術的研究，經常一整天都在辦公室裡，專注鑽研技術難題。他說，深入接觸梁文鋒後，周朝恩稱梁文鋒雖不善言詞，技術交流中卻能清晰地表達觀點， 「他為人沉着冷靜，性格簡單直接，對產品和技術有着極高的追求，堪稱典型的技術男風格。」

早前也有媒體整理梁文鋒經歷，指其於1985年在廣東省湛江市出生，初中已提前完成高中數學課程，並學習大學數學課程。2002年，梁文鋒以湛江的吳川市第一中學「高考狀元」成績考入浙江大學電子資訊工程科，浙大於內地的大學排名中料屬第三、四位；在大學畢業後，他繼續進入資訊與通訊工程研究所，並於2010年碩士畢業。