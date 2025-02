CFA協會發布新投資者指南　推動淨零投資

CFA協會研究與政策中心發布投資者指南,旨在推動淨零投資(net-zero investing)的理論與實踐。該指南以《實現淨零的投資創新:影響力之聲》(Investment Innovations Toward Achieving Net Zero: Voices of Influence)為題,分為連載形式以及單行本發佈,收錄來自50多位頂尖學者與投資業界專家的16篇研究論文,分享他們在淨零投資領域所實踐的解決方案與策略。

CFA協會全球行業標準主管Chris Fidler表示,淨零投資仍處於發展初期。有鑒於此,該會匯集全球專家,剖析淨零投資的核心概念,並建立一個全面的知識庫,以幫助投資者將淨零策略納入其投資組合。此指南全面概述了最新實踐與趨勢,協助投資者理解淨零投資的複雜動態,同時確保財務目標與客戶需求保持一致。

指南強調,氣候相關信息披露至關重要。CFA協會一直倡導富關聯性、可靠、可比較、及時且易理解的氣候相關信息披露,確保其對投資者具有實用價值。標準化氣候信息披露、提升信息品質以及由獨立專業人士進行審核都是關鍵因素。希望此指南能成為投資者在淨零投資領域的寶貴資源。