富豪花園套三房僅售518萬　持貨8年竟仍蝕14%

二手樓價繼續尋底。沙田富豪花園套三房單位，議價後以518萬元售出，原業主持貨約8年，物業帳面貶值約13.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城寧安閣一個低層G室，實用面積約530方呎，兩房間隔，獲用家垂青，最終以約680萬元易手，呎價約12,830元，原業主於1997年11月以約420萬元購入。

●中原盧文頌稱，薄扶林碧瑤灣22座高層C室，實用面積約1,363方呎，套三房間隔，享海景，以1,700萬元連車位成交，呎價約12,472元，新買家為用家。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣泓景臺5座低層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望內園景，以678萬元易手，呎價約13,452元，原業主於2009年7月以330萬元購入單位。

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新界區

●中原黎宗文指，沙田及大圍2月暫錄約66宗二手買賣，按月增加約3成，沙田富豪花園J座高層D室，實用面積約560方呎，套三房間隔，叫價約765萬元，1月減至560萬元，日前議價後以518萬元獲承接，累減247萬元，呎價約9,250元，約8年帳面貶值約13.7%。

●世紀21奇豐鄭達昌指，沙田星凱‧堤岸5座中層G室，實用面積約347方呎，一房間隔，望市景，放盤約2個月，叫價680萬元，減幅約8.1%，以625萬元成交，呎價18,012元，原業主於2021年10月以794萬元購入，持貨逾3年帳面虧蝕169萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城36座中層H室，實用面積約307方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤約4個月，原先沖叫價415萬元，減價29萬元，減幅約7%，以386萬元成交，呎價約12,573元。

●美聯梁兆堅表示，沙田蔚景園一個中層E室，實用面積約459方呎，兩房設計，叫價600萬元，放盤約兩個月後，獲同區客洽詢，經議價後以580萬元易手，呎價約12,636元，高市價約2%，原業主2020年以670萬元購入，約5年帳面虧損約90萬元。

●中原侯惠良稱，沙田居屋愉翠苑A座高層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約688萬元，議價後以618萬元易手，呎價約9,508元，新買家為家庭客。

●美聯陳德涪稱，馬鞍山海典灣5座中低層C室，實用面積約484方呎，兩房間隔，成交價僅約550萬元，呎價約11,364元，同類型單位於2018年曾以720萬元登記轉手，樓價高位回落約23.6%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心3座中層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以488萬元易手，呎價約13,013元，新買家為上車客。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城2期10座低層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以510萬元放盤約1個半月，近期獲區內用家洽詢，睇樓1次即決定承接自住，議價後以475萬元成交，呎價約13,085元，原業主持貨約6年，轉手帳蝕約125萬元，貶值約20.8%。

●香港置業鍾月嬌指，將軍澳君傲灣1座中層A室，實用面積約651方呎，三房間隔，叫價約880萬元放盤約8個月，雙方經議價以826萬元易手，呎價約12,719元，新買家為換樓客。

●中原關偉豪稱，將軍澳公屋景林邨景桃樓低層6室，實用面積約150方呎，開放式間隔，最初於已補價自由市場叫價200萬元，終以162.8萬元易手，呎價約10,853元，新買家為同區客。

●祥益黃慶德指，屯門居屋富健花園11座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內綠表客家人居於同屋苑，心儀兩個單位屬「樓上樓下」，加上原業主增加議幅，累積減價達40萬元，於未補價第二市場以280萬元購入上址作自住，呎價約6,497元。

●中原黃淑賢表示，青衣2月累錄約24宗二手買賣，已超越上月全月約20宗，藍澄灣2座中層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，去年叫價568萬元，近日叫價450萬元，最終以431萬元沽出，累減137萬元或約24%，呎價約9,557元，低主要銀行估價約5%。

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