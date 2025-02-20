元朗新盤收票逾1.4萬張 馬鞍山三房較2年前減價15%沽出
2025年02月20日 22:02
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全新盤一個接一個開售，市場氣氛升溫。元朗項目經過7日的收票期後，截收逾1.4萬張入票。馬鞍山現樓項目有早前終止交易的三房單位，較逾兩年前減價約15%重新售出。
●元朗朗天峰首輪截收逾1.4萬票
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，首輪銷售已於周四(20日)下午2時截票。項目經過7日收票階段後，截收逾1.4萬張入票，按周六發售250伙計，超額認購逾55倍。發展商表示，對入票量感到滿意，期望買家們於周六能選購心儀單位。抽籤程序將於明天下午5時或之後，於鰂魚涌嘉里中心3樓進行。
●西貢十四鄉SIERRA SEA積極軟銷
新鴻基地產(00016)旗下的西貢十四鄉西沙路大型住宅項目第1A(2)期SIERRA SEA，正待批預售樓花同意書，並積極開展軟銷工作。新地副董事總經理雷霆於周四(20日)表示，項目會安排於同系天水圍YOHO WEST PARKSIDE之後推售。
●鴨脷洲Coasto現樓單位曝光
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周四(20日)開放兩個現樓單位予傳媒預覽。包括連家具的25樓D室，實用面積287方呎，一房間隔，外連露台，可遠眺海洋公園及深灣遊艇會景緻。該單位以「海邊小屋」為設計主題，搭配木色及淺藍色家具，營造和諧舒適的氛圍。開放式廚房配備多項家電，包括雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等。
●馬頭角南首今起正式對外開放示範單位
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，自昨日公布首張價單後，周四(20日)正式對公眾開放展銷廳及示範單位，市場反應不俗。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，參觀人士以年輕家庭為主，更不乏投資客，參觀秩序良好暢順。項目將於本周六開始收票。
●元朗洪水橋滙都II月內累售113伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，近期成交不斷，周四(20日)暫沽6伙，本月交投量進一步攀升至113伙，吸金逾5億元。集團執行董事關堡林表示，是日最新售出的單位包括5座1樓B08室，實用面積434方呎，屬兩房間隔，以412.36萬元獲承接，呎價約9,501元。
●紅磡THE HADDON加推價單3號涉46伙
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周四(20日)上載價單3號，提供46伙，折實平均呎價約18,730元，較對上一張於去年10月推出的價單僅高約0.4%。該批單位實用面積介乎266至411方呎，折實價471.88萬至842.69萬元，折實呎價約17,693至20,503元。項目將於下周一(24日)發售當中16伙，一房單位折實價由471.88萬元起。
●黃竹坑站晉環一房成交價914萬
路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，今(20日)錄得一房單位成交，為第2A座23樓G室，實用面積370方呎，成交價914.9萬元，呎價約24,727元。據悉，買家鍾情項目「大一房」開則實用。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該盤本周銷情熾熱，連沽三伙套現約9,500萬元。
●香港仔澄天下周一起招標賣17伙
英皇國際(00163)的香港仔澄天，周四(20日)公布即日起對外開放現樓示範單位予公眾參觀。項目最新上載銷售安排，將於下周一(24日)起招標發售17伙單位，當中包括高層海景戶。是次加推的單位位處19至25樓，包括13個一房及4個兩房單位，實用面積287至400方呎。項目月內共已售出4伙，套現近2,000萬元，市場反應理想。
●馬鞍山Silversands三房單位減約15%重售
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，周四(20日)重新售出早前遭終止交易的三房單位，為第1座8樓B室，實用面積921方呎，原本於2022年11月以2,274.9萬元售出，當時呎價約24,700元。交易於去年6月終止，是日最新以1,934.1萬元連車位沽出，意味撇除車位因素後，該單位亦較逾兩年前賣平約15%或約340萬元。