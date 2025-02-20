元朗新盤收票逾1.4萬張　馬鞍山三房較2年前減價15%沽出

全新盤一個接一個開售，市場氣氛升溫。元朗項目經過7日的收票期後，截收逾1.4萬張入票。馬鞍山現樓項目有早前終止交易的三房單位，較逾兩年前減價約15%重新售出。

●元朗朗天峰首輪截收逾1.4萬票

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●鴨脷洲Coasto現樓單位曝光

●馬頭角南首今起正式對外開放示範單位

●元朗洪水橋滙都II月內累售113伙

●紅磡THE HADDON加推價單3號涉46伙

●黃竹坑站晉環一房成交價914萬

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，今(20日)錄得一房單位成交，為第2A座23樓G室，實用面積370方呎，成交價914.9萬元，呎價約24,727元。據悉，買家鍾情項目「大一房」開則實用。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該盤本周銷情熾熱，連沽三伙套現約9,500萬元。

●香港仔澄天下周一起招標賣17伙

●馬鞍山Silversands三房單位減約15%重售