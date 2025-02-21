長實惠州瀧珀首批150伙售罄　現加推相連特色戶

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭(中)、總經理(公共關係及推廣)李惠明(左)、總經理(市場)王偉明(右)公佈相連單位詳情。

長江實業集團旗下深圳都市圈惠州旗艦住宅項目─瀧珀，於香港推售銷情暢旺，首批150個單位火速售罄。現加推特色相連單位，面積逾千方呎單位售價低至108萬元(人民幣‧下同)起。

首批150伙完美沽清 現加推特色單位

瀧珀位處深圳都市圈濱海地段，提供多元化戶型的準現樓單位，入場門檻僅40餘萬元起，月供低至1,500元起，首批150伙現已售罄，回應市場要求，現加推特色相連單位。以18幢23樓一個特色相連單位為例，發展商融合約553方呎的一房單位和約855方呎的兩房單位，打造建築面積約1,400方呎的寬敞空間。可規劃成四房兩廳兩廁的格局，客飯廳坐擁雙露台兼空氣對流戶型設計。單位空間充裕，住戶可隨心佈置每個角落，打造理想家居。無論是休憩區、專屬工作室，還是興趣房或酒吧區，皆能滿足住戶需求。

專享惠州矜貴住客會所 配套設施一應俱全

瀧珀擁有區內罕有的住客會所，豪華住客會所總建築面積達2.5萬方呎，室內部分約1.4萬方呎包括健身室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等；室外部分連游泳池及公用花園面積達1.1萬方呎。此外，項目地理位置優越，生活配套完善，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等。

睇樓團反應熱烈 一席難求

瀧珀享有多重優勢，受大灣區置業人士青睞。近期在香港推出連串推廣活動，其中週末購物美食睇樓團反應踴躍，團團爆滿。有見及此，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場實地考察。

長實匠心之作 深圳都市圈置業首選

長江實業集團成員和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，瀧珀作為長江實業集團在大灣區的重點項目之一，位處深圳都市圈核心地段，享優越地利及完善配套，單位間隔多元實用，能滿足不同家庭需求。項目現加推逾1,400方呎的相連單位，市民可把握置業良機。

瀧珀週末惠州購物美食睇樓團

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市(Walmart)、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：100元

查詢：(香港出發) 9366 6208／6310 1196／5124 4096

(內地出發) 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券100元人民幣，可即日使用(優惠期至6月30日)

(由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險。)

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈200元人民幣燃料費津貼。

(按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼)

內地導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」

大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線:+86 769 85815688

增城查詢熱線:+86 020 32830888

*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。