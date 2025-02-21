東方日報B1：阿里上季經調整多賺6%　外圍曾彈一成

阿里預期未來3年在雲和AI的基礎設施投入將超越過去10年的總和。

阿里上季整體收入按年增長7.6%，達2,801.54億元；列帳基準純利按年增長2.39倍，達到489.45億元，部分是受到持有的股權投資市值變化所致。於周四美股交易時間早段，阿里的美國預託證券(ADR)曾飆14.01%，折合報139.47港元，相當於較香港收市價反彈15.36%。港股夜期在阿里放榜後曾飆逾700點，升穿23,300點。

要數阿里上季業績最大的亮點，莫過於雲智能集團。撇除來自內部的併表業務收入後，該業務集團仍實現按年增長11%，當中主要由公共雲業務帶動，包括AI相關產品採用量提升。阿里亦正在推動多模態AI技術的發展，並擴大開源計劃。

首席執行官吳泳銘表示，不久將發布基於通義千問2.5-MAX的深度推理模型，並說由AI推動的雲智能集團收入增速，未來還會持續提升。財報資料則顯示，上季資本支出達到317.55億元，按年大增2.58倍；又提到對雲基礎設施的投入導致自由現金流下降，反映集團正不遺餘力投資於AI基建，以滿足未來發展。

至於阿里的「老本行」─負責中國電商平台淘寶及天貓的淘天集團，上季收入按年增長5.43%至1,360.91億元，增幅較前一季的僅1.37%有明顯改善。其中，客戶管理收入按年增長9.41%，主要是得益於商品交易總額(GMV)及變現率(Take rate)的提升。

淘天集團亦加大對用戶增長的投入，並對具價格競爭力的商品、客戶服務、會員體系權益和技術等戰略舉措持續投入，以提升用戶體驗，繼而帶來新買家和訂單量強勁增長。至於其付費高級計劃「88VIP會員」本季度數量錄得按年雙位數增長，至約4,900萬。

其他業務表現方面，阿里國際數字商業集團(AIDC)收入按年增長32.4%，是所有業務集團中增速最佳。而菜鳥集團則是唯一錄得倒退的業務，收入按年減少0.82%，原因在於阿里內部的業務調整，交由電商業務承擔部分物流職責。

另外，本地生活集團收入按年增長12.05%。首席財務官徐宏表示，上季高德首次實現盈利，大部分虧損業務預計在未來一至兩年內將達到盈虧平衡，並逐步開始貢獻規模化的能力。