【東方日報產評】全球資金大洗牌　高效市場促引資

美國執意推動全球貿易保護主義，總統特朗普上場後，大打關稅牌，如無意外4月又會針對進口汽車推出新關稅措施，各國車廠都要諗計應對，或遷廠、或改變產品與市場策略，開拓新戰線，產業將大變動，意味全球相關產值與資源分布又要來一次大洗牌。過去全球化下互惠共贏的發展模型既已不再，中國就得努力全方位構建具前景能見度、發展可持續性、高效率、高回報、開放及安全的市場，以加大重構雙邊與多邊合作的籌碼。

各國正努力應對各種包括地緣政治、中美貿易與科技競賽、氣候變化等巨變，作為全球第一大經濟體的美國肆意要「推倒重來」，以「美國優先」取代「全球化」，非但改變美國的外部連繫，也迫使其他經濟體反思與美國的關係，以保障自身的政經利益不被美國侵犯。

在這個背景下，憧憬中國可以重演過去改革開放下引進由西方主導的世界資金，有點不切實際，畢竟如今遊戲規則已改變。以科技為例，中美發展兩個不同的技術模式，將令全球呈分裂發展。資金流入不再如過去全球分工下理所當然會發生，競爭力不足的經濟體將被排斥、淘汰，只有強者可以留低，引領資金重構世界新格局。

過去歐洲與美國被統稱為西方資金，積極投資包括中港的亞洲市場。可如今，美國視中國為敵人，百般打壓，在關稅及俄烏問題上，特朗普領導的美國政府，顯然對歐洲也不再客氣，在各自利益主導下，各行各路，這迫使歐洲經濟體重新思考與美國的關係，若兩者聯盟關係不再存在，歐洲得以自身利益為政策首要考量。是不論情由敵視美國的競爭者，還是以本國利益正視與美國以外經濟體尤其是中國的經貿往來，多元布局以抗衡美國極端政策的風險，拓展新商機，值得深思。

中國發展更好，美國不會如過往般投資中國。中國要吸引美國以外的世界資金，得交出高效市場，所指的是開放、普惠、增長前景明確、高效率、安全進出的市場。畢竟特朗普再主政這4年，各地都有心理準備，要繼續與美國做生意，條件必然「難啃」，更何況美國內部體制也醞釀大變，社會穩定、通脹、利率、美元、經濟增長、美國資本市場均現暗湧。到底是冒着特朗普可能又再龍門任搬改變關鍵政策的風險，繼續蒙眼站在美國一邊，在強美元、美息高企的環境下增加在美投資，還是奉行多元投資，花更多資源經營美國以外的區域經營協作，共同重構出新的全球化體系，是各地不能再迴避的問題。

中國式現代化，能為新興市場提供可能的治理經濟方案，也為世界經濟提供穩增長的正能量，為全球資金提供可靠出路，這應是未來中國須努力經營的國際形象。過去半年，中國拿出穩經濟的決心；今年以來人工智能等創科發展，顯現出中國實力；近期傳來當局加大對金融、電訊、教育等方面的市場准入，也展示中國對吸引外資來華的誠意，促使各方合理增加中國資產配置，已變成當前的頭等大事！