陸秉鈞：DeepSeek效應衝擊英偉達　如何解讀業績？

「DeepSeek效應」影響震動全球晶片股，一直是全球投資者關注的英偉達(NVDA.US)，在Deepseek展示其驚人的晶片使用效率後，「暴利時代一去不復返」一度引起市場關注。公司將於本月26號美股收盤後(即香港時間27號早上的盤後時段)公布其2025財年(2024年)第四季業績。根據市場目前最新預測，英偉達第四季的總收入將達至382.49億美元，按年增長73%；而英偉達先前發布的業績指引約為375億美元，上下浮動2%。盈利方面，按USGAAP會計準則計算，市場預計每股收益為0.84美元，按年增長達63%。英偉達周三收盤價為139.23美元，按全年盈利預測推算。2025財年(2024年)預測市盈率為47.35倍。目前分析師給出的目標價格為179.39美元，顯示市場對英偉達股價的上升潛力持樂觀態度。

公司原來共分為四大業務，近年大家最關注的AI業務，屬於「數據中心業務」。分析師們預估英偉達2025年第四季資料中心營收將達340.49億美元，按年增長85%。若果此業務和總收入的預測皆正確的話，「數據中心業務」的收入比例將進一步升至89%，進一步逼近90%。

另一方面，「遊戲業務」的最新收入預測為30.14億美元，按年增長5.2%，此業務對公司總收入的貢獻將進一步從上一季度的9.3%，縮少至7.88%。英偉達近來進一步讓AI業務覆蓋至個人普通用家的顯示卡上，對「遊戲業務」(顯示卡收入歸類於此)長遠相信將有明顯提升，但過去一季的表現好像沒有太讓此業務受惠，是否難見作為，還留待新一季觀察。

綜合分析，兩項業務尤像「主菜」和「甜品」般，佔據食客(投資者)對一餐中的大部分分數(兩者加起來佔總收入超過97%)，只要主菜(數據中心)保持合乎預期的增長，甜品(遊戲業務)不過不失的話，整餐膳食(總收入)在本季成績單是幾乎已經不出任何問題。

由於以往基數較低，高雙位數的百分比增長實屬意料之內，也充分反映在股價上。所以本次業績，筆者認為按年增長百分比並非大家需要太注意的地方，反而另有三個亮點值得關注：

1.總收入的按季增長。這特別適用於當業績數字超出市場預期一定幅度後的對比(目前市場預測環比增長是9%左右，若最終達到雙位數的增長，將能反映近來的潛在增長仍然維持顯著動力)。

2.本次財報的毛利率(以GAAP算)。上一次為74.6%，管理層在上一次的指引中，給出本季的毛利率為73.0%，偏差範圍在+/-0.5%。較上季再度下降。但由於下降早已「Pricein」，本次大家關注的反而是毛利率會否超出這範圍內。

3.管理層對新一季的收入指引。股價反映未來，近年來英偉達如此強勢，與管理層每次業績後給出下季的指引顯著高於市場預期有很大的關鍵。若果本次指引和此前數次結果一樣，讓市場驚喜。那麼對股價的正面刺激作用亦會較大。

英偉達股價踏入本年後，於1月7號高見153.13美元，刷下歷史新高，但當天卻急轉直下，此後股價浪接浪下跌，直至2月3號當天觸發113.01的低位後才觸底回升至今。

「DeepSeek效應」對英偉達股價給予很大的負面打擊，讓市場一度以為英偉達輝煌不再，但目前股價輾轉回到接近140美元水平。業績的股票如何相信是大家最關心的地方!筆者於下周四晚於講座上將邀請「猛人」為大家分享追揸沽策略，歡迎大家來臨交流。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)