施羅德：亞洲經濟韌性釋投資潛力

過去50年，亞洲經歷了快速的人口增長，帶動區內各地的本土經濟增長。2023年，亞洲區內人口為48億，預計到2050年將增至53億；到2030年，亞洲區中產階級人口預計將從2015年的13.8億增至34.9億。區內有利的人口結構，加上某些行業不斷擴展，將推動結構性增長、減輕美國進口關稅的潛在影響，並為亞洲企業提供支持。

以印度為例，良好的勞動參與率和當地人民不斷增長的可支配收入正在支撐本地消費，並減少其對國際市場的依賴，印尼、馬來西亞和泰國的情況也是如此。此外，印度投資市場主要依賴該本土資金流入，尤其是透過當地的國民儲蓄計劃，而非海外資金。截至去年12月，印度國家系統性投資計劃(Systematic Investment Plans)的繳款額，即散戶投資者定期投資於互惠基金，已上升至2,640億盧比(約230億港元)的歷史新高。

新加坡REIT具吸引力

在以區內本土經濟為前提下，新加坡經濟的韌性使其房地產投資信託基金(REIT)對於尋求收益和增長潛力的投資者而言仍具有吸引力。當地經濟相對強勁，去年經濟增長超於預期，按年增加4%，這可帶來持續的房地產需求，進一步推動租金增長和樓價上升。

同時，新加坡的製造業發展激增，帶動工業物業租金上升，收益率應該會壓縮並支撐REIT股價。由於預期減息在即，以及對高品質、可持續發展資產的需求持續增加，REIT的投資者或可從中受惠。

為進一步釋放亞洲的增長潛力，區內許多企業都是市場領導者，能夠提供強韌的盈利增長。例如，受惠於人工智能(AI)應用而崛起的台灣及內地先進半導體公司。工業行業(包括電動車電池製造商和出口全球的機械公司)，是科技進步及經濟增長的重要驅動力，亞洲同時是這些關鍵技術發展的先驅。

整體而言，亞洲為全球經濟增長提供極大支持，主因區內基本因素穩定、企業盈利增長強勁，以及估值相對已發展市場具吸引力。在關稅壓力之下，本地需求強勁的亞洲經濟體應能站穩陣腳。就資產類別來看，亞洲股票可提供穩定的股息收入，實現資本增長，而固定收益可提供具吸引力的收益率。

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