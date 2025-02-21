集團於報告期的業績變動主要原因是2023年度集團計提淮安市淮陰醫院相關一次性減值損失，減少2023年度集團母公司擁有人應佔利潤約3.86億元。

另集團公布燕化IOT協議爭議的最新進展。公司於2022年9月向北京市第二中級人民法院提起訴訟，要求燕化方(即燕化鳳凰及燕化醫院)賠償公司因燕化方違反燕化IOT協議而遭受的損失(包括由2019年至起訴時公司的應收管理費和供應鏈費用，北京市第二中級人民法院於2023年12月22日作出一審判決，判令(1)判決燕化醫院應支付305.75萬元年度返還款及滯納金(另計)；(2)判決燕化方應支付4,123.73萬元醫院管理費損失及滯納金(另計)；及(3)判決燕化方應支付1.4666.67億元綜合服務交易停止損失及利息損失(另計)。雙方均對上述一審判決提起上訴，及後於2024年12月27日北京市高級人民法院裁定同意燕化方撤回上訴，並作出終審判決，維持一審判決。於2025年2月20日，公司已收到法院劃轉的執行款2.0948億元。