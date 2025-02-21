另外，Laura Green Quatela將於2025年3月31日退任集團高級副總裁及首席法務兼企業責任官，並已獲委任為公司非執行董事，以及公司提名及企業管治委員會成員，自2025年4月1日起生效。

緊隨黃偉明退任首席財務官一職，鄭孝明已獲委任為集團首席財務官，自2025年4月1日起生效。

自2025年2月21日起，William O. Grabe已辭任公司獨立非執行董事，並不再擔任公司首席獨立董事、薪酬委員會成員及提名及企業管治委員會成員；及William Tudor Brown已辭任公司獨立非執行董事，並不再擔任公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。兩人的辭任均是由於任期已達到獨立非執行董事最長12年任期期限。

自2025年2月21日起，公司獨立非執行董事及提名及企業管治委員會成員John Lawson Thornton獲任命為公司首席獨立董事；公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員Gordon Robert Halyburton Orr獲委任為公司薪酬委員會主席。