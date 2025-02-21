蜜雪集團今起招股 入場費20454元 引入5名基投

股份由今日起至下周三(21至26日)接受認購，預料3月3日主板掛牌。

美銀證券、高盛及瑞銀為聯席保薦人。

蜜雪集團為現製飲品企業，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣的高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。我們旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。截至去年9月30日，通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。

於2022年、2023年以及2024年首9個月，收入分別為136億人民幣、203億人民幣及187億人民幣，按年增長31.2%、49.6%及21.2%。於2022年、2023年以及2024年前9個月，淨利潤分別為20億人民幣、32億人民幣以及35億人民幣，按年增長5.3%、58.3%及42.3%。

蜜雪集團共引入5名基石投資者，包括M&G Investments(英卓投資管理)、HongShan Growth、Persistence Growth、HHLR Fund及Long-Z Fund I，投資額合共2億美元。