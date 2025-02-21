中美財長料周五通話　貝森特：人幣屬「便宜」　短期無意增發長債

美國財政部長貝森特指，他將在周五(21日)與中國財長藍佛安首次通話。他表示，人民幣是一種「非常難以估值的貨幣」，在任何學術模型上，就購買力平價計算而言，人民幣屬「便宜」，並提到人民幣的「X因素」在於投資中國的境外投資者能否在幾年後提取款項。另外，貝森特重申美國的政策是強美元，並不希望其他國家操縱貨幣。

市場人士料，未來中美達成新一輪協議的機會逐漸上升，有利於緩和人民幣貶值壓力。有中資行交易員指，中美達成貿易協議之路估計坎坷，不過目前見最壞時刻已過。同時，中國債市調整後，中美負利差有所收窄，人民幣貶值壓力有所減弱。

貝森特計劃於周五與藍佛安首次通話，屆時將敦促中國重新平衡經濟發展，並會談及毒品芬太尼議題，預估4月在國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行春季年會期間與其見面。

另一方面，貝森特表示，考慮到聯儲局量化緊縮計劃在內的各種障礙，距離增加長債佔國債發行比例的措施依然很遠，紓緩市場對增加較長期國債拍賣規模的擔憂。

財政部公布的融資計劃顯示，預料至少未來數季，大部分債務發行計劃將維持不變。美國10年期債息曾跌穿4.5厘，低見4.492厘，跌4.3個基點，尾市回穩至4.507厘附近。