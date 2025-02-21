阿里績優獲唱好　高盛上調目標價36%

高盛大幅調高阿里巴巴12個月目標價至160美元/156港元，較先前的117美元/114港元上調幅度超過36%。該行維持對阿里巴巴的「買入」評級，認為其核心電商業務穩定，AI(人工智能)和雲端業務的加速發展將帶來估值提升。

該行指阿里作為中國最大的雲端服務供應商之一，阿里巴巴超預期雲端收入成長和資本支出，對中國資料中心產業的需求和供應動態產生了積極影響，可能導致產業估值重估。

野村指，阿里巴巴第三財季業績表現優於預期。因受線上商品交易總額(GMV)和銷售額增長帶動，其核心中國電商收入顧客管理收入(CMR)按年增9.4%，高於市場預期5%。受惠於淘寶和天貓集團(TTG)的利潤增長，綜合息稅前利潤和攤銷前利潤(EBITA)按年升4%，超出該行及市場預期2%。同時在經營槓桿改善的帶動下，天貓集團的EBITA轉為正增長，按年增2%。

野村認為，由於有利的基數效應，未來三個季度的滲透率可能仍將保持上升趨勢。該行預計，在持續的以舊換新補貼的推動下，阿里巴巴電商業務的前景將在2025年上半財年中保持強勁，維持美股目標價130美元。

花旗表示，阿里季度業績整體好於預期，尤其是淘天集團，CMR增長等預料將支持股價。淘天集團CMR由前一季的按年增長2%，提速至9%，受GMV增長及佣金率改善推動。後續關注年初至今的消費趨勢、以舊換新政策效果、雲收入增長前景、淘天集團和雲業務的EBITA趨勢，對資本支出的任何評論以及管理層對人工智能轉型的看法。維持買入評級。