姚浩然：港股後市仍偏好 阿里中線上望150元
2025年02月21日 11:36
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（Getty Images圖片）
港股周五(21日)高開後升穿兩萬三關。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，DeepSeek的出現，令不少內地企業加快接入AI運用，並吸引資金重回中港市場。多隻重磅股包括滙豐控股(00005)、阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)走勢已現突破，加上市場對內地兩會具憧憬空間，港股後市仍偏好，預期恒指有望反覆挑戰去年10月高位約23,200點。
阿里巴巴上季經調整淨利潤約510億人民幣，按年增長6%，績後股價抽高一成。姚指出，過往市場聚焦其網購業務，忽略AI及雲業務增長，但觀乎公司期內阿里雲收入重回雙位數增長，AI相關產品收入連續6季度保持3位數增長，而蘋果公司與阿里巴巴合作開發AI，亦曲線證實了其在AI領域的優勢。不過，其股價升至現水平已處高位，不妨待回落至128至129元水平再吸納，中線有望上試150元水平。
俗稱「B站」的嗶哩嗶哩(09626)上季扭虧，期內股東應佔淨利潤8,996萬元人民幣，經調整淨利潤4.53億人民幣。姚浩然表示，雖然其業績勝預期，但業務欠缺新增長點，未來前景難太過樂觀，對其股價表現持中性態度。