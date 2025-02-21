姚浩然：港股後市仍偏好　阿里中線上望150元

阿里巴巴上季經調整淨利潤約510億人民幣，按年增長6%，績後股價抽高一成。姚指出，過往市場聚焦其網購業務，忽略AI及雲業務增長，但觀乎公司期內阿里雲收入重回雙位數增長，AI相關產品收入連續6季度保持3位數增長，而蘋果公司與阿里巴巴合作開發AI，亦曲線證實了其在AI領域的優勢。不過，其股價升至現水平已處高位，不妨待回落至128至129元水平再吸納，中線有望上試150元水平。