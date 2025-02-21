渣打去年稅前多賺18%　派息28美仙　進行15億美元回購

渣打半日收報108.9港元，跌1.98%。

集團行政總裁溫拓思指，該行於去年的業績表現強勁，將策略結合該行作為跨境業務的企業及投資銀行，以及富裕客戶的頂尖財富經理的優勢，推進各業務增長引擎，帶動有形股東權益回報增長至11.7%。集團收入亦創下歷史新高，達到197億美元，當中財富方案業務表現尤其亮麗，增長達29%，環球市場及環球銀行業務均錄得雙位數增長，且良好勢頭延續到今年。

集團資本雄厚，去年普通股權一級資本比率為14.2%，高於13至14%的目標範圍，2023年12月底為14.1%；即將開始回購15億美元股份，預期會令普通股權一級資本比率下降約61個基點。

集團發出2025年及2026年指引，按固定匯率基準計算，倘剔除重新分類，經營收入於2023至2026年按5至7%的複合年增長率增加，目前正逐步提升至接近範圍上限；倘剔除重大項目，2025年的增長預期將低於5至7%的範圍。

支出方面，2026年的經營支出將低於123億美元，現時包括英國銀行徵費及重新分類的持續影響；按可作對等比較的基準計算，2026年的指引並無變動；透過「提效增益」計劃節省支出總額約15億美元，為此所產生的成本不高於15億美元；每年錄得正收入與成本增長差，不包括重大項目。

對於資產及風險加權資產，基本客戶貸款及墊款和風險加權資產錄得低單位數百分比的增長；巴塞爾協議3.1的首日影響預期接近中性；繼續預期貸款損失率正常化，邁向過往跨周期30至35個基點的範圍。

資本方面，繼續在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營；計劃於2024至2026年向股東累計回饋至少80億美元；繼續隨時間提高每股全年股息金額。此外，根據指引，有形股東權益回報於2026年接近13%，並在其後繼續提升。