摩通：港地產股盈利恐跌6%　首選領展信置　避開九倉等

摩根大通表示，地產股去年業績將陸續出爐，預計大部分盈利將按年下跌，平均跌幅約6%，主要原因是受到物業發展利潤減少及租金收入下降，尤其寫字樓及奢侈品零售。另外，地產商面對減值撥備帶來下行風險，不過財融資本可能溫和改善，因為去年下半年同業拆息仍偏高；預期地產股普遍仍會增加派息等。