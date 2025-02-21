摩通：港地產股盈利恐跌6% 首選領展信置 避開九倉等
2025年02月21日 13:03
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摩根大通表示，地產股去年業績將陸續出爐，預計大部分盈利將按年下跌，平均跌幅約6%，主要原因是受到物業發展利潤減少及租金收入下降，尤其寫字樓及奢侈品零售。另外，地產商面對減值撥備帶來下行風險，不過財融資本可能溫和改善，因為去年下半年同業拆息仍偏高；預期地產股普遍仍會增加派息等。
摩通發表報告，指首選是領展(000823)、太古地產(01972)及信和置業(00083)，均予「增持」評級，建議避開新世界發展(00017)及九龍倉置業(01997)，並予「減持」評級，目標價分別為3.7港元及17元。
至於派息，摩通指信置、太古地產等最有確定性，預期信置維持派息，太古地產可能多5%，長和(00001)、長實及九倉派息若遜預期，分別期預下跌5%、9%及1%，同樣面對下行風險。據過往紀錄，恒地派息預測將穩定，但面對同業流動性壓力令恒地趨審慎，因此也見下行風險，另料新世界將不會派息。
對於住宅而言，目前在供應過剩下，地產商定價策略(量勝於價)將持續，租賃方面，希慎興業(00014)及恒隆地產(00101)1月數據按年增長，預期因為農曆新年基數所致，將繼續留意內地第二季奢侈品零售市場表現。至於寫字樓業務，該行認為前景仍疲軟，料租金仍受壓。