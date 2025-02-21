香港會計師公會：《預算案》應穩財政振經濟　添韌力長遠受惠

財政預算案將於月底公布，在千億赤字預警下，如何開源節流、優化公共資源配置成為焦點。香港會計師公會建議政府，應以審慎的財政管理策略，提升香港的競爭力，促進經濟發展；具體措施包括簡化政府運作流程、加強自動化以節省開支，並優先將公共資源投放於房屋、醫療、教育、社會福利和數碼化等關鍵領域，以惠及民生及帶動香港經濟的長遠增長。

公會建議，新一份《財政預算案》聚焦「經濟增長與刺激投資」、「吸引及留住人才」、「維持公共財政穩健」和「可持續發展」四大主題，以鞏固優勢，審慎財政管理，開源節流，加強經濟可持續性，並提升競爭力和國際形象。

公會估計，由於土地出售收入和經濟增長速度未如預期，香港在2024-25財政年度的財政赤字約為970億港元，財政儲備將降至6,375億元，相當於十個月政府開支。不過，考慮到整體公共財政實力及經濟現況，公會認為香港財政仍然穩健且相對穩定，但近年外圍環境不明朗，凸顯增加政府收入及控制公共開支的必要性。

隨着經濟發展，基建項目的規模不斷擴大，僅靠政府資金並不足以滿足需求。除了發債外，政府還可考慮公私營合作(PPP)模式，過往有不少基建項目成功透過此模式興建並營運。為評估不同財務方案的適用性和有效性，政府應進行周全考慮和深入研究。

隨着出入境旅客增加，對管制站設施需求增多，公會建議對進入指定香港管制站的地面交通工具收取基建通行費，所得收益可用於支持基建發展和相關成本。此外，基於「能者多付」的原則，建議政府將薪俸稅和個人入息課稅標準稅率的較高一級由16%提高至16.5%，並提高住宅物業租賃的印花稅，以增加收入。

進一步增加收入來源 推動經濟持續增長

長遠而言，推動經濟可持續增長，才是改善市民生活水平和提高政府財政收入的關鍵。政府應積極拓展收入來源，探索更多可行的選項，以支持未來的經濟發展，確保社會的長遠福祉。

擁有穩健的法治環境、簡單清晰的稅制、卓越的基礎設施以及多元文化，使香港成為領先的國際金融中心，香港實在有需要繼續鞏固傳統的競爭優勢。公會呼籲政府盡快啟動更廣泛的香港稅制檢討，提升稅制的確定性及競爭力，為未來的財政做好準備。若考慮引入新稅種，更需進行詳細研究及諮詢，以取得社會共識，過程可能需時數以年計，政府宜及早規劃。

儘管政府財政偏緊，我們認為政府仍有需要推出一定的「派糖」措施，以紓緩打工仔生活成本。例如，寬減2024-25年度的100%薪俸稅及利得稅，上限為6,000港元、對個人擁有的物業給予三個季度的差餉寬免，每季上限為1,200港元、提供1,000港元的電費補貼，及將自願醫保計劃的稅務扣除上限提升至每名受保人12,000港元等。同時，為鼓勵市民培養更健康的生活模式，建議為經核准的運動課程和活動，提供稅務扣減。

為改善營商環境及吸引投資，政府可考慮檢討利得稅的兩級制，為中小企業下調稅率或將其門檻提高；讓合資格的地區總部相關利潤享有50%的利得稅減免(即8.25%稅率)，以支持其經濟發展，並資助遷冊至香港企業的諮詢和法律費用。為加強香港創科發展，政府可進一步推廣和宣傳新的「專利盒」機制，並更廣泛檢討涉及研發、創新科技及知識產權業務的稅務優惠措施。

另一方面，公會建議應多管齊下重振香港作為一流城市的品牌，具體措施包括成立專責小組應對本地零售及旅遊業所面對的挑戰、重新評估香港旅遊業策略等。香港代表隊於去屆奧運取得成功，政府亦應善用其所帶來的「體育熱」，通過各種稅務及非稅務激勵措施，進一步推動香港體育文化及盛事經濟。

確保城市可持續發展 居民長遠受益

香港作為世界一流的適宜居住、就業及旅遊的城市地位，我們在「拚經濟」的同時，亦需要兼顧可持續發展。除繼續實踐在2050年前實現碳中和的工作，在今次的財政預算案中，政府應採取措施強化香港作為領先綠色金融中心的地位。隨着政府推出《香港可持續披露路線圖》和公會發布《香港財務報告可持續披露準則》(HKFRS SDS)，公會建議政府鼓勵大型公眾責任實體提早自願採納HKFRS SDS，向合資格開支提供額外稅務減免，以促進香港發展全面的可持續披露生態圈。此外，繼續支持電動車及綠色公共交通、綠色建築及循環再造等措施，亦有利香港成為更宜居的城市。

公會期望，新一份《財政預算案》可為香港的可持續未來奠定堅實基礎，積極提升香港的競爭力和韌性，通過穩定財政和促進經濟，達致長遠全民受惠的目標。

香港會計師公會