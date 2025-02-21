Belgravia Place第2期首批50伙 一房戶入場費409萬
2025年02月21日 14:41
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林達民
新盤市場多盤齊發，恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周五(17日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約15,968元，較1年前推出的第1期項目稍高約0.4%。一房單位折實入場費約409萬元起。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，首批單位包括11伙一房單位，23伙兩房單位及16伙三房單位，實用面積由262至518方呎。他指，今期比上期「平少少」，低約3%，希望吸引買家。
他指，價單扣除最高10%折扣後，折實價介乎408.78萬至841.23萬元，折實呎價由15,088至16,670元。明日起對公眾開放示範單位及收票。
入場單位為2座3樓7室，實用面積262方呎，折實價408.78萬元，折實呎價15,602元。呎價最低為2座3樓9室，實用面積353方呎，折實價約532.6萬元，折實呎價約15,088元。
資料顯示，Belgravia Place第1期於去年2月推出首批148伙，當時折實平均呎價約15,902元。至於，長沙灣對上一個開價樓盤為瑜悦，去年10月推出首批50伙，折實平均呎價約14,888元。