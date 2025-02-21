證監會梁鳳儀：金融騙局發生率和複雜性持續上升

身兼國際證監會組織(IOSCO)亞太區委員會(APRC)主席的香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，加密資產、網上騙局和可持續金融是金融監管機構國際議程中的重要議題，而國際標準和國際協作可以發揮重要作用，強調監管是創新的朋友，而不是敵人，並有助創造一個培育的環境，讓創新者能夠負責任地成長，支持生態系統可持續發展。

就加密資產，她坦言，全球監管有分歧，並具有不同程度的監管強度，對流動性及合規構成嚴重挑戰。舉例指，歐洲司法管轄區正在實施統一標準，儘管美國在虛擬資產交易所交易產品和衍生品方面處於領先地位，但亦面對着分散的監督問題。

她指出，全球需要更大的協調，而國際組織在標準設定中，可以促進監管發展。從過去的討論中得出的結果，監管以保護投資者，並確保金融穩定，同時擁抱創新來提高金融服務的效率、穩健性和成本效益。

至於網上詐騙，梁氏引述2024年全球詐騙狀況報告，去年因詐騙損失了約1.03萬億美元，惟能夠挽回損失的受害者只佔了4%。有關的金融騙局及損害是跨國界的，其發生率和複雜性持續上升。

她提到，隨着「金融KOL」的興起，問題變得更加複雜，他們可能會傳播有偏見的投資資訊，並在沒有充分披露利益衝突的情況下推廣高風險產品。對所有證券監管機構而言，保護投資公眾是其任務的核心。 許多司法管轄區都採取了創新行動來打擊網上詐騙。，包括IOSCO推出一項綜合戰略，以解決網上欺詐、促進安全投資和加強全球合作；APRC於2024年5月成立的詐騙和網上傷害工作組，分享有關已識別的詐騙活動和趨勢的資訊，檢查詐騙傳播方法和破壞技術，並與第三方合作來破壞詐騙活動。