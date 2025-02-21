二手樓價指數按周挫0.78%　創20周最大跌幅

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報137.39點，按周跌0.78%，是農曆新年長假、1月30日美國聯儲局維持利率不變及2月2日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅當周的市況。

新春長假期間，二手買賣淡靜，美國放慢減息步伐及中美貿易戰升溫，市場觀望氣氛濃厚，CCL跌穿138點水平，創近8周低位，跌幅是去年9月減息以來20周最大。今周八大樓價指數齊跌，為23周以來首見，樓價橫行三個月後再度受壓。下周三(2月26日)財政預算案，如果有振興樓市措施，3月下旬CCL或有望見底回升。

CCL處於近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價由升轉跌，暫時累跌0.18%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.13%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.20%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.94%。2月19日九龍城南首及鴨脷洲Coasto公布首張價單63伙及30伙，北角皇都次輪推售88伙，東涌第106B區住宅地以6.02億元批出，2月21日長沙灣Belgravia Place 2期公布首張價單50伙，2月22日元朗朗天峰首輪開售250伙，對本地二手樓價的影響將於2025年3月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.87點，按周跌0.78%。CCL(中小型單位)報136.76點，按周跌0.78%。CCL(大型單位)報140.53點，按周跌0.80%，連跌5周共1.39%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)分別處於2016年8月底、9月中及9月底水平。

四區樓價全跌。新界西CCL_Mass報123.80點，按周跌2.49%，跌幅75周以來最大，指數創近8年半新低，重返2016年9月底水平。新界東CCL_Mass報149.05點，按周跌0.69%，連跌3周共2.81%。港島CCL_Mass報139.05點，按周跌0.26%。九龍CCL_Mass報135.68點，按周跌0.07%，結束2周連升。港島、九龍及新界東指數，分別於2016年7月初、9月底及10月初水平徘徊。