皇都周五沽出3伙　夥中原推置業優惠總值約13萬元

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，該盤最新通過招標售出28樓A1室，實用面積1,079方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價3,215.42萬元，呎價約29,800元。同時，再錄大手豪客斥資近1,700萬元購入2伙中層兩房單位。

目前，全盤共錄得25組大手客買2伙或以上，最大手豪客斥資近5,200萬元購入6伙。項目自上月推售至今，累售259伙，套現逾29.3億元，平均成交呎價約22,380元。

為配合項目銷售，中原地產為買家送出置業優惠。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一手銷情熾熱，顯示樓市已踏入小陽春，料全月一手成交可達1,300至1,500宗。市場憧憬財政預算案會推出救經濟措施，料帶動樓市成交進一步反彈。由即日起至3月31日期間，經該行購入上述項目兩房單位，並於入伙後經該行租出之首8名買家，可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值約1.6萬港元，名額8個，優惠總值約12.8萬港元。