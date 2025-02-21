港交所取消股份最低及最高收費　6月下調股份差價前實施

現行的股份交收費用結構，每宗聯交所買賣總值的費率為0.002%，並設最低及最高收費，分別為每宗2港元及100港元，會導致較小額交易的費用不按比例地高於較大額交易。特別是，港交所早前已拍板於今年中落實縮窄股份買賣差價，或將促成更多成交金額較小的交易。若維持現行的收費結構不變，將加大部分投資者的交易成本。

港交所為了在不增加整體市場交易成本的情況下，順利實施下調最低上落價位，修訂股份交收費用的結構，以令整個市場保持成本中立，同時提供更公平和更具確定性的成本結構，並確保市場整體開支不會因而增加，平衡所有交易規模的費用成本。

據其數據，在新的收費結構，2019年至2024年間約77%的市場交易將支付較低的費用。調整後的收費與ETP莊家活動過去的成本相若，以確保ETP市場繼續有充沛的流動性。

香港交易所首席營運總監及集團首席財務總監劉碧茵表示，交易所積極為全球投資者提供一個活躍和高效的市場，樂見完善股份交收費結構，令有關收費更為清晰及一致，對不同成交金額的交易都更為公平，讓散戶和機構投資者更靈活地執行其交易策略，是次的調整亦是其增加證券市場深度及廣度的工作之一，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。