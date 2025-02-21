渣打：房地產貸款佔香港業務整體貸款僅3%　風險有限

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀補充，本地房地產貸款僅佔香港業務整體貸款的3%，佔集團整體敞口更不足0.5%；敞口涉及的客戶數目有限，且集中於龍頭發展商，並已作風險管理工作，認為風險可控。該行82%的香港房產貸款有抵押擔保，平均貸款價值比率(LTV Ratio)低於40%，且所有物業抵押品都位於香港。

洪丕正認為，香港地產市場具挑戰性，料未來3年仍要處理供過於求的問題，該行正在密切監察情況，又指目前情況良好，但難言未來撥備會否再上升。內房債務問題方面，他指最壞情況已過，但仍需時觀察內地地產市場去庫存的情況；現時渣打對內房有充足撥備，風險可控。

目標未來5年財管收入錄雙位數增長

事實上，去年渣打信貸損失撥備主要來自零售業務，按年增81.92%至6.44億美元，財富管理及零售銀行業務行政總裁徐仲薇表示，在高息環境持續的情況下，在數個市場信用卡和私貸等無抵押貸款資產質素轉差，因此有較高風險，但她強調，升幅同樣反映2023年有一次性回撥而低基數效應所致，相信今年相關減值會回落。

渣打預計，透過「提效增益」計劃可節省約15億美元支出，今年底前節省當中約60%，被問及會否涉及裁員一事，洪丕正解釋，該計劃並非裁員計劃，而是希望利用投放資源在科技，簡化很多工作程序，當中可能會涉及到精簡人手，但強調同時投放15億美元招聘財富管理相關人才。他又指，今年開局勢頭良好，並為財富管理業務定下幾個目標，包括於未來5年新增資產達2,000億美元，以及預期財富管理業務收入錄雙位數增長。

香港市場方面，控基本基準計算，去年除稅前溢利按年飆24.68%至23.08億美元，經營收入增14.32%至47.64億美元，續成為集團最大的收入及溢利貢獻市場。禤惠儀提到，受高息環境影響，近年本地貸款出現負增長，但從目前經濟情況來看，加上利率將較一年前低，相信有助各行業增加其貸款意欲。