「香港旅遊博覽會2025」開幕　逾300展位呈現產品及震撼優惠

(由左至右)花旗銀行(香港)有限公司Head of Digital Growth and Cards and Unsecured Lending Sales胡偉賢、展覽集團有限公司項目合夥人黃思遠、香港特別行政區立法會旅遊界功能界別議員姚柏良 MH, JP、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員張馮泳萍,JP、香港旅遊業議會主席譚光舜、香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺, JP、展覽集團有限公司主席王學譜、澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華、亞洲旅遊交流中心主任張棟、旅遊業監管局行政總裁方安妮、亞太旅遊協會大中華區大使黃順華、HKT 香港電訊個人業務行政總裁林國誠、Mastercard香港及澳門業務拓展資深副總裁李浩強