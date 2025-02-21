「香港旅遊博覽會2025」開幕　逾300展位呈現產品及震撼優惠

（由左至右）花旗銀行(香港)有限公司Head of Digital Growth and Cards and Unsecured Lending Sales胡偉賢、展覽集團有限公司項目合夥人黃思遠、香港特別行政區立法會旅遊界功能界別議員姚柏良 MH, JP、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員張馮泳萍,JP、香港旅遊業議會主席譚光舜、香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺, JP、展覽集團有限公司主席王學譜、澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華、亞洲旅遊交流中心主任張棟、旅遊業監管局行政總裁方安妮、亞太旅遊協會大中華區大使黃順華、HKT 香港電訊個人業務行政總裁林國誠、Mastercard香港及澳門業務拓展資深副總裁李浩強

由展覽集團主辦及香港旅遊業議會協辦的「香港旅遊博覽會2025」周四(20日)開幕。為隆重其事，大會舉行盛大開幕儀式。活動上，除了主辦機構展覽集團有限公司主席王學譜和協辦機構的香港旅遊業議會主席譚光舜外，大會更邀請到香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺,JP、澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局旅遊事務署旅遊事務專員張馮泳萍,JP、香港特別行政區立法會旅遊界功能界別議員姚柏良MH,JP、亞洲旅遊交流中心主任張棟及展覽集團有限公司項目合夥人黃思遠等出席及擔任主禮嘉賓。

在開幕致辭中，展覽集團有限公司主席王學譜表示，「一如以往，是次博覽會將繼續為市民大眾帶來最優質的旅遊服務及產品，參觀者可在此與參展商作直接溝通，一次過獲取最新的旅遊相關資訊，同時享受最多最大的優惠。而為了給予所有入場人士嶄新驚喜，博覽會為大家搜羅並籌備了一系列禮品及節目，期望把旅遊博覽會打造成為一個嘉年華，令入場人士未出發已經可以感受到旅遊的喜悅。」

王學譜表示集團明白市民在消費時非常著重體驗，而把博覽會發展成嘉年華，不單可以吸引更多入場人士，鼓勵他們消費，最重要是有效引發他們出遊的意欲，有助於參展商的推廣。他更指出集團最近一次問卷調查顯示逾40%受訪者在2024年至今已外出旅遊4次以上，比對上一次調查多出一成，同時接近30%受訪者亦計劃於未來一年內會出外旅遊至少4次，比上一次調查亦多出近1成，由此可見香港市民的旅遊意欲仍在持續上升，而一個能為大眾提供絕佳體驗的博覽會，絕對有利於進一步推動旅遊經濟。

王學譜亦提及香港銀髮族是一個非常有潛力的族群，特別是在旅遊方面，因為不少退休人士均喜歡出遊，無論是本地遊還是外遊，而參觀旅遊展正好可以為他們提出一站式的服務，協助他們計劃各個旅遊行程。他更表示近兩次旅遊博覽會的銀髮族入場人數正在不斷持續上升。而為了把握並進一步開拓銀髮市場，集團已推出了一系列支持銀髮消費的措施，包括65歲或以上長者持長者卡可免費入場參觀，同時更享有特別優惠及禮品。此外，為鼓勵更多長者參與是次博覽會，集團特別與JUST LIVE喜愛現場合作，邀請他們贊助了112張首次來港呈獻的傳奇魔幻鉅作《IMAGINENATION幻》門票，並於4日展期內在大會主舞台不定時送出，而送出對象為65歲或以上的長者。王學譜更進一步透露，集團於未來將於各項展覽中推出更多針對長者的優惠，以響應政府對「銀色消費」的倡議。

此外，針對支持香港政府無處不旅遊理念，集團期望透過博覽會帶領大眾認識香港，並推廣香港。因此，集團與旅遊業界合作，通過派發免費入場門票、安排免費旅遊巴跨境接送以及優惠券等，吸引並安排15,000名大灣區旅客來港參觀是次展會，藉此推動香港旅遊及會展經濟。

最後，王學譜透露，是次博覽會為入場人士準備了接近港幣300萬的優惠/禮品，此外，更首次帶來了吉祥物巡遊活動，合共16隻來自不同國家及地區的吉祥將會齊集於「香港旅遊博覽會2025」，與一眾與會者作近距離接觸。

由周四起至周日(2月23日)，「香港旅遊博覽會2025」會在香港會議展覽中心展覽館5BCD舉行，是次博覽會匯聚超過300個展位，逾百來自全球的知名企業如國泰航空、國泰假期、KKday、專業旅運、澳門旅遊局、泰國政府旅遊局及日本多個縣市及機構包括東武鐵道、東急酒店集團等，同時更得到本地商界包括1010/CSL、Mastercard、花旗銀行、順豐速運等的支持。

博覽會期間，將舉辦超過40場旅遊相關的講座和表演，此外，大會更設有有獎活動區，為大眾準備了超過4,700份豐富禮品，總值超過港幣53萬元。而每天首500名入場人士還可獲得免費旅遊SIM卡的機會（受條款及細則約束）。此外，憑Mastercard消費滿指定金額更可獲抽獎機會，頭獎為沙特阿拉伯雙人來回機票、另有十多個目的地的來回機票、酒店住宿及旅遊套票等，絕對是旅遊愛好者收集旅遊資訊的最全面一站式平台。【特約報道】