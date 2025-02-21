高盛：人形機械人出貨要達50萬台　最快都要...

今年以來，人形機械人概念股大熱，市場憧憬人形機械人進程迅速。外媒報道，高盛發表報告指，市場對人形機械人產業極度樂觀，惟據其模型顯示，料2027年全球人形機械人出貨量僅為7.6萬台，遠低於市場預期的50萬台。

高盛認為，要到2032年人形機械人出貨量才能達50.2萬台，同時警告，目前市場表現或已提前透支未來幾年的增長空間。

高盛料，人形機械人供應鏈在超買之下，一旦有風吹草動，恐面臨調整壓力。

有分析指，人形機械人於製造業、服務業、養老等領域均具巨大潛力，只要功能及成本符合市場需求，全球一年出貨量將達100萬台。

惟高盛料，實現100萬台的時間點，需於2034至2035年才能實現，就算樂觀情境下也要到2030至2031年，最樂觀情境則是2028至2029年。

此外，人形機械人技術進展一旦不如預期，例如基礎模型及硬件瓶頸，會直接影響市場對該人形機械人企業的預期，進而影響股票的市值。回顧早年電動車爆發階段，當時部分股票的市盈率一度高達120倍。

高盛報告指出，雖然人形機械人正快速發展，惟整體技術仍未達到大規模工業或消費領域的應用要求，例如缺乏訓練所需的原始數據。