證監會：IOSCO APRC為區內有效台　就跨境問題合作

身兼國際證監會組織(IOSCO)亞太區委員會(APRC)主席的香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，亞太區委員會為區內證券監管機構提供了一個有效的平台，以就跨境問題建立共識及合作，對於加強全球對亞太地區不斷增長的資本市場的信任至關重要。

她又指，通過分享大家的見解和促進各方合作，與會人士都能夠得悉新興趨勢，評估風險，並確認關鍵工作，以更好地應對當前的複雜局勢。

她與越南國家證券委員會(State Securities Commission of Vietnam)主席 Vu Thi Chan Phuong會面，討論監管合作、加密貨幣監管及有關資本市場的共同關注議題。另

此前，證監會的高級行政人員在周三(19日)參加了亞太區委員會執法總監會議及監察總監會議，就一系列議題交流經驗並分享看法，包括執法工作的優次和趨勢、運用科技來履行監管職責、生成式人工智能在金融行業的興起和使用，以及有關虛擬資產保管的監管方針。

另外，國際證監會組織亞太區委員會成員同意採取協調的區域性方針來應對詐騙和網絡危害，並分享有關偵測和調查投資欺詐，以及利用科技的變革力量來應對新興問題的經驗及技術。