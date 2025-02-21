駿景園馬場景三房1323萬沽　7年帳蝕150萬貶1成

樓價跌勢未止，二手市場頻現蝕讓成交，火炭駿景園套三房馬場景觀單位，以約1,323萬元沽出，原業主持貨約7年帳面蝕約150萬元，貶值約10.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園9座低層連平台單位，實用面積約921方呎，三房連套房設計，減價80萬元或約6%，成交價1,250萬元，呎價約13,572元。

●美聯陳凱廸稱，西半山嘉和苑高層B室，實用面積約1,093方呎，三房連套房間隔，叫價約2,180萬元，議價後以1,970萬元成交，呎價約18,024元。

●中原胡煥燁表示，西區寶翠園6座低層C室，實用面積約762方呎，兩房套房間隔，望內園池景，去年11月以1,550萬元放盤，減至1,500萬元成交，呎價約19,685元。

●中原簡英譓指出，堅尼地城Imperial Kennedy高層D室，實用面積約936方呎，套三房間隔望海景，以2,268萬元成交，呎價約24,231元。原業主於2016年以2,632萬元購入單位，持貨近9年帳面蝕讓約364萬元或約13.8%。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園5座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔望內園景，以568萬元未補價第二市場價易手，呎價約9,595元。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩指出，沙田居屋愉翠苑G座中層1室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原叫價480萬元，放盤8個月，減價12萬元，以468萬元未補價第二市場價成交，呎價約9,176元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦英苑K座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，叫價約358萬元，減價後已補價自由市場價成交價320萬元，呎價約7,980元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，大圍柏傲莊II第6A座低層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，放盤4個月減價約3.2%，以920萬元成交，呎價約20,399元。原業主於2020年11月購入上址，持貨4年多帳面虧蝕75萬元，跌幅約8.9%。

●中原黎宗文指出，大圍名城5座北翼中層C室，實用面積約1,039方呎，四房連套房間隔，叫價約1,800萬元，議價後以1,718萬元易手，呎價約16,535元。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園8座高層F室，實用面積約990方呎，三房套房間隔享馬場景，叫價約1,390萬元，以約1,323萬元沽出，呎價約13,364元。原業主2018年以1,473萬元購入單位，持貨約7年帳面蝕約150萬元，貶值約10.2%。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢清水灣上洋村單號全幢村屋，建築面積約2,100方呎，四房連四套房廳間隔，享山景，原叫價1,550萬元，物業獲買家1,500萬元承接，建築面積呎價7,143元，屬市價成交。據了解，原業主為原居民，於2009年取得「滿意紙」至今易手，預料獲利甚豐。

●中原余俊文表示，荃灣翠豐臺2座低層E室，實用面積約440方呎，兩房間隔，叫價480萬元，減價後以463萬元沽出，呎價約10,523元，售價創屋苑10年新低。

●祥益黃文樂稱，屯門盈豐園1座高層D室，實用面積約513方呎，三房設計，放盤500萬元，下調至440萬元，最後再減12萬元，以428萬元售出，呎價約8,343元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑M座中層5室，實用面積約535方呎，兩房間隔，以333萬元未補價第二市場價成交，呎價約6,224元。

●中原關偉豪指出，將軍澳富麗花園1座高層C室，實用面積約556方呎，三房間隔享山景，以560萬元放售，微減10萬元，以550萬元成交，呎價約9,892元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋茵怡花園1座中層D室，實用面積約400方呎，一房間隔，未補價第二市場價280萬元零議價成交，買家為白居二客，呎價約7,000元。

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