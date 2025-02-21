投推署劉凱旋訪日韓與不同機構代表會面　探索合作機會

投資推廣署署長劉凱旋周五(21日)結束日本東京和南韓首爾的訪問行程，投推署會繼續與當地企業跟進，並探索進一步的合作機會，鞏固香港作為日本和南韓企業的首選目的地。

香港日本人商工會議所主席Kiichiro Takanami提到，香港是日本企業擴展國際業務的理想平台。香港不僅是亞洲的美食和電影之都，亦在大灣區內中扮演着重要角色，為企業提供無與倫比的聯繫、優越的營商環境、豐富的人才資源等優勢。日本企業可以利用香港的商業優勢擴充業務規模，開拓中國內地及亞洲其他新市場。

大韓貿易投資振興公社香港代表處館長魚載善指，香港是南韓企業和初創企業擴展全球業務獨一無二的門廊，不但是國際金融中心，而且營商政策友善，是進入大灣區的策略據點，為創新企業提供擴展國際業務的理想平台。另外，香港為有意邁向全球的南韓初創企業提供了卓越的機會，他們可把握香港充滿活力的初創生態系統、不同創投機會、與國際市場深厚的聯繫，以及有利營商的監管環境，借香港為策略據點擴展其創新業務。

劉凱旋在出訪期間與不同機構代表會面，包括日本加密幣資產商會、GFTN、金融科技協會及FINOLAB代表，另有國際企業、貿易公司、當地企業和行業協會，以及兩地企業家，話題圍繞金融、貿易、創科、高端製造業等領域的商機及北部都會區的發展機遇。同時把握與當地媒體會面機會，以說明香港營商環境的優勢。

她表示，日韓兩地均面對人口老化問題，企業要尋找新增長點必需考慮拓展海外市場。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，不但是進入內地市場的門廊，也是日韓企業拓展至粵港澳大灣區，以至整個東盟市場的最佳跳板。同時指，港府致力推動創科發展，創科生態圈發展蓬勃，機遇處處，為有意進軍海外的日韓初創公司提供理想的環境。同時，香港正積極發展銀髮經濟，日本和南韓在這方面擁有豐富經驗，因而可以深化香港與日本和南韓的合作，應對人口老化這個問題。