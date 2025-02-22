東方日報B1：港股連漲6周 3年新高
2025年02月22日 00:06
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恒指周五以全日高位收市，全周「埋單」升3.7%。(中新社)
阿里巴巴(09988)遠勝預期的季績打消市場對港股這個「大奇迹月」升勢過猛的疑慮，恒生指數周五(21日)以全日高位23,477點收市，創2022年2月23日之後收市新高，單日漲900點或3.99%，以百分比計為去年10月2日後最勁，並成功讓本周「埋單」再升3.79%，連漲6周，追平2023年1月27日止的紀錄。
強積金(MPF)顧問機構GUM資料顯示，2月1至18日，中港股票基金表現拋離所有強積金類別，其中追蹤指數的香港股票基金累飆13.5%稱霸，香港股票基金以12.3%回報緊隨其後，大中華股票基金亦升9.5%。
以去年底成員總數475.4萬計算，人均賺9,829元，如計及周五，過萬元應該沒有問題。
回看港股周五表現，承接隔晚阿里美國預託證券(ADR)大漲，恒指高開513點，見23,090點，早段曾經退守22,901點後，資金立即「趁低吸納」，全日維持小回大漲格局，主板總成交額按日升逾38%至3,935.9億元，港股通再錄140億元「北水」南下；沽空金額增加，但沽空比率未有明顯上升。8隻藍籌創至少3年或歷史新高，如騰訊控股(00700)昨再彈6.2%，收報517元。
阿里預計雲計算收入增長加速，於雲計算和大數據布局已久的中國聯通(00762)飆15.72%，為表現最佳藍籌，創逾6年半高，相關收入佔比更高的中國電信(00728)亦漲12.75%，為17年新高。民營數據中心營運商萬國數據(09698)及金山雲(03896)漲逾11%，連帶本港「一哥」新意網(01686)飆25.74%。
一如資金曾經捧美超微電腦(SuperMicro)，阿里預告斥巨資投資AI基礎設施，刺激AI伺服器大廠中興通訊(00763)及聯想集團(00992)分別狂飆17.32%及15.45%，中興創2020年3月初後新高，聯想更重返睽違近10年高位。野村以「大部分正面因素已反映」為由，把聯想評級降至「中性」之際，花旗上調該股目標價至14.3元，予「買入」評級，強調看好聯想的行業領先地位，直言「任何回調都是入市良機」。
另正如蘋果公司(Apple Inc.)憑Apple Intelligence不斷破頂，小米集團(01810)周五曾創新高見51.95元，收報51.7元，升5.18%。高盛把小米目標價大幅上調至58元，指公司過去幾個月推出多項具成本競爭力、基準領先及開源的AI語言大模型後，使用個案不斷增加，準備好以更有效率的方式提升AI技術能力，擴展其「人、車、家」生態系統，繼而推高銷售，打造操作系統級的AI智能體(或代理式AI)和無處不在的生態系統。
收市後恒指季檢結果出爐，泡泡瑪特(09992)染藍大熱倒灶，恒指成分股維持不變；國企指數加入中通快遞(02057)及百濟神州(06160)，剔出中國生物製藥(01177)及李寧(02331)；恒生科技指數加入騰訊音樂(01698)及地平線機器人(09660)，剔出東方甄選(01797)及眾安在綫(06060)。