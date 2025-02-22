【東方日報產評】港股開打翻身戰　還得經濟趕上來

受惠中國人工智能熱潮敲醒全球資金正視低迷得極不合理的中國資產價值，港股自2月初低位不到兩萬點，一口氣升至昨日高位見23,477點，成交顯著增加，可謂久旱逢甘露。金融業是香港經濟的支柱行業，相關行業稅收有望回升，對於緊絀的政府財政當然是好事。不過，股市升勢，到底還須實體經濟改善來配合，政府得切實做到開源節流，善用公帑配合國策發展經濟，改善民生，增強競爭力，香港才能有更好的明天，從而支持資本市場有更長足的發展。

看看一系列數字。本月港股15個交易日，平均每日成交額逾2,700億元，總市值增加接近5萬億元至重上40萬億元，期間恒生指數及恒生科技指數分別累升16%及24%。2020年11月以來，分拆螞蟻集團滬港上市計劃撻Q後，股價跌進低谷，猶如港股寫照的中國龍頭科企阿里巴巴，這個2月終於來一次像樣的反彈，股價昨創逾3年新高，恒指單日急升900點，可謂一榮俱榮。若將阿里視為港股的好淡指標，大概港股已重新騎上「牛背」，再次出發。

要知道，香港政府兩大稅收，來自地價收入及包括地產和金融業的印花稅，而投資景氣亦影響政府的投資收入。眼前香港樓市調整尚未見盡頭，本周政府批出的東涌臨海住宅地皮，每呎地價僅1,501元，作為「麵粉」的地價如此大跌，出品的「麵包」即樓價又如何有止跌回升的條件，更何況發展商積壓貨尾，供大於求的格局未變，政府來自樓市的稅收實在難寄厚望，包括建築業等整個產業鏈都在叫苦，政府增收只有着眼於金融業。

如今憑着中國人工智能打響港股翻身戰，中國資產估值走出谷底。如無意外，隨着科技股起動，接下來，在內地財政及貨幣政策措施多措並舉的配合下，其他產業板塊將接力而上。即使是最貼地的內房股，亦正朝向逐步化解危機的方向發展。

若資本市場起動，協助房地產企業融資，所產生的財富效應傳導至內地樓市，內房市場有望加快走出困局。這一系列利好因素，正促使內外資金重新評估中港股市的可投資性，大規模重估潮才剛開始。

這個局面，對作為國際金融中心的香港而言甚為有利。不過，單靠金融業一門，未足以助香港經濟走出困局。政府一方面是要檢討開支，但同時得善用公帑，加快發展新產業，並設法激活內部需求，建設更有利營商環境，尤其要在強化兩地互聯互惠，拓展海外新市場方面，高效拿出成績來，讓百業都能受益，信心回復，實體經濟全面復甦，金融業榮景才具可持續性，早日化解政府財赤問題，為應對美國總統特朗普4年任期內，迎面而來更嚴峻的中美博弈作好防禦。

「多少事，從來急；天地轉，光陰迫。一萬年太久，只爭朝夕！」中國正以高速走進創新科技為核心的中國式現代化時代，香港老本所剩不多，不能再躺平做伸手黨、虛度光陰，須加快裝備好自己，確保在這架高速列車佔有席位。