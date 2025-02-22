廖嘉豪：美元兌日圓或續下試148.6　宜高沽英鎊

美匯指數下跌符合1月時提及美元已見頂的預測，美匯指數按周跌穿1月低位的106.97主要支時水平，技術走勢轉差，較大機會續向2024年低位、200天線的104.88至105.42發展，但由於近期跌勢或較急，市場或借關稅議題及聯儲局在3月按兵不動而短暫提振美元至108附近，但美國與其他國家在今年後期達成貿易協議，以及歐洲和中國經濟增長前景好轉皆不利美元在今年年中至後期的表現，加上通脹如上周提及般，在租金通脹放緩下PCE通脹在5月或回落至局方目標的2%，市場對美國的減息預期屆時或重新升溫，各種因素或支持美元在6至12個月回落至105左右。

日圓近期表亮麗，迅速跌穿上周提及的152心理關口及151.4，過去一周日圓兌美元升近2.1%，跑贏所有主流貨幣。外資買入日圓的規模已升至近3萬億日圓，外務省未有買入日圓干預下，日圓供需情況在去年最後數月已有改善，而日本央行官員對通脹及薪金的鷹派取態愈趨一致。加上日圓避險貨幣的角色在上次美國在俄烏問題似排除歐洲參與，以及對烏克蘭總統採取較強硬立場，令市場避險需求升溫時表現明顯。眾多因素支持美元兌日圓在跌穿支持位150.93後續下試148.6。

英鎊兌美元則較落後，上周只升約0.8%。最近一次英倫銀行議息中有兩位官員投票減息0.5厘，貨幣政策更鴿的風險或限制英鎊兌美元升幅，但關稅對英國的風險仍較歐元區低，因此英鎊兌美元未來3個月或徘徊在1.25水平。雖然英鎊兌美元最近按周升穿1月高位1.2576，或可借勢上試55周線、200周線、200天線的1.2734至1.2789區間，屆時或為高沽英鎊機會，可能需等待美元在今年下半年明顯轉弱才可上試並企穩在1.28。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪