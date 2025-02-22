陳政深：港股破位　上方仍有餘未盡

港股繼續走俏，恒生指數周五(21日)抽升逾900點，升至逾三年以來高位，以周計算，更是連續六星期上升，升達4413點。正如本欄早前指，恒指已步入技術性牛市，無論如何整體升勢相當明顯，儘管升勢極急，但反手做淡的風險甚高；相反指數剛見突破，本季上望25,000點的機會仍然甚大。策略上，由於是次資金取向明顯流向新經濟股及金融股，投資者暫不宜揀選逆市而行的股份，而可留意次強及基本因素佳之股份。

各項業務中，收入增長最顯著者為基礎設施方案業務，其營業額上升65%，至64.65億美元；貢獻集團近四分三收入的智能設備業務，營業額則增長14.5%，至249億美元；至於利潤率較高的方案服務業務，營業額增加11.5%，至40.5億美元，利潤增長12.6%，至8.38億美元。

國策層面而言，市場憧憬人工智能終端應用之需求可望增加，此對聯想亦屬進一步利好，聯想既已創出新高，上方並無蟹貨，可先行上望阻力位16元，止蝕訂於支持位12元，並隨市況上移，作中線部署。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)