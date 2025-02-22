聯合健康被查 道指收市插748點 阿里ADS漲逾半成
2025年02月22日 09:13
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（Getty Images圖片）
醫療保險股遭遇拋售，而且美國服務業活動收縮，美股周五(21日)急插，道指裂口低開356點後，跌幅擴大至最多827點，低見43,349點；標指曾下滑1.78%；納指曾倒跌2.26%。
道指最終收報43,428點，跌748點或1.69%；標指收市挫104點或1.71%，至6,013點；納指下滑438點或2.2%，至19,524點；反映中國概念股表現的金龍中國指數升1.65%，阿里巴巴(09988)ADS股價升5.7%。道指全周跌2.5%，標指挫1.7%，納指也跌2.5%。
外媒報道，美國最大醫療保險商聯合健康(UnitedHealth)遭美國司法部就其計算費用的手法展開調查，股價挫逾7%，是表現最差道指成分股，並創下2020年3月以來最大單日跌幅。
唱淡今季付運量前景的電動貨車生產商Rivian挫4.7%；特斯拉(Tesla)股價跌4.6%，其宣布將在美國召回逾37.5萬輛電動車，因動力轉向輔助裝置有缺陷；亞馬遜挫2.8%；英偉達(Nvidia)下滑4%；電子支付公司Block大跌17.6%，其今年業績展望不及預期。
港股ADR指數按比例計算，收報23,446點，跌32點或0.14%。滙豐控股收報87.22港元，較港收市高0.6%；騰訊控股收報518.78元，較港收市高0.3%。