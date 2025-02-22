聯合健康被查　道指收市插748點　阿里ADS漲逾半成

醫療保險股遭遇拋售，而且美國服務業活動收縮，美股周五(21日)急插，道指裂口低開356點後，跌幅擴大至最多827點，低見43,349點；標指曾下滑1.78%；納指曾倒跌2.26%。

外媒報道，美國最大醫療保險商聯合健康(UnitedHealth)遭美國司法部就其計算費用的手法展開調查，股價挫逾7%，是表現最差道指成分股，並創下2020年3月以來最大單日跌幅。

唱淡今季付運量前景的電動貨車生產商Rivian挫4.7%；特斯拉(Tesla)股價跌4.6%，其宣布將在美國召回逾37.5萬輛電動車，因動力轉向輔助裝置有缺陷；亞馬遜挫2.8%；英偉達(Nvidia)下滑4%；電子支付公司Block大跌17.6%，其今年業績展望不及預期。

港股ADR指數按比例計算，收報23,446點，跌32點或0.14%。滙豐控股收報87.22港元，較港收市高0.6%；騰訊控股收報518.78元，較港收市高0.3%。