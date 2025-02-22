朗天峰首輪銷售250伙　78伙速獲認購　大手客千六萬掃4單位

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有大手買家連環購入4伙，包括2伙兩房及2伙一房戶，涉資約1,600萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行其中一組客人連購3伙，分別為2伙兩房及1伙一房，斥資約1,251萬元。

是日銷售會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購2至6伙，或1伙指定兩房單位。至於B組時段由下午約2時開始，買家則可購1至2伙。

資料顯示，是日發售的單位包括124伙一房戶，及126伙兩房戶，實用面積介乎282至403方呎，扣除18%折扣及回贈後，折實價264.87萬至505.6萬元，折實呎價約8,898至13,558元，折實平均呎價約11,109元。當中有29伙一房單位折實售價低於300萬元。