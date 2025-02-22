中原陳永傑：朗天峰今首賣料一Q清枱　發展商或速加推

他續指，於A組大手時段，該公司錄4至5組客人有意購入3伙，斥資約1,200萬港元。朗天峰主打受市場歡迎的一、兩房戶，該行買家出席率達八成，當中香港人高佔九成，屬近期罕見。是次銷售以用家為主，佔七至八成，大多屬屯門、天水圍及元朗本區客。有約三成屬投資客，料朗天峰呎租可達約50元水平，租金回報預計4.5至逾5厘，對投資者具吸引力。

市況方面，自農曆新年長假結束後，市場氣氛轉好，多個焦點新盤相繼推出，開價克制，市場憧憬下周新一份財政預算案推出振興經濟措施，料帶動樓市成交，加上客觀環境向好，不少買家近日偷步入市。本月暫已錄得逾700宗一手成交，已超上月，首兩個月錄約1,400宗成交，相較去年同期增長約一倍。現時樓市處於轉角，向好形勢較大，如稍後有更多利好消息及政策出現，樓市可望重拾升軌，預計3月一手成交可達2,500至3,000宗。