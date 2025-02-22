首回應DeepSeek衝擊！黃仁勳：AI未來發展仍依賴算力

上月中國人工智能(AI)初創公司DeepSeek的開源模型R1在市場引來巨大回響，其中AI晶片霸主英偉達(Nvidia)單日市值曾蒸發近6,000億美元。英偉達創辦人黃仁勳首度回應DeepSeep，指其R1推理模型「令人印象深刻」，並推動整個行業發展，AI未來發展仍依賴算力，對晶片需求不減反增。

上月DeepSeek橫空出世震散美股科技股，原因是DeepSeek在模型構建及訓練中使用的晶片性能及成本都較低，讓資者擔心未來大型科企可能減少對英偉達高端晶片產品的需求，拖累英偉達股價在1月27日曾暴跌17%，單日市值蒸發逾6,000億美元，不過近日已收復大部分失地。

據報，黃仁勳近日在一場網上活動的預錄訪問中表示，市場當時對R1的反應是，「人工智能結束了！它從天而降，我們不再需要進行任何算力了！而事實恰恰相反。」

黃仁勳指，「在投資者角度來看，過去都有一種心智模型，認為AI是先進行預訓練，然後進行推理，而推理就是向AI提問，並立即得到答案。」他直指這種觀念錯誤。

他解釋，雖然預訓練仍重要，但「後訓練」(post-training)才是最重要的部分，也是「學習解決問題的關鍵環節」，教導AI模型更好地「推理」是科技行業的下一個擴展前沿，仍依賴巨大的算力。

此外，黃仁勳稱讚DeepSeek的創新，為AI領域注入新活力，隨着R1的開源，世界各地熱情高漲。