AMD據報312億售伺服器工廠　和碩及緯創等台企有意收購

外媒引述知情人士報道，超微半導體(AMD)正就出售數據中心製造工廠，與亞洲公司進行洽談。知情人士指，總部位於台灣的仁寶(Compal)、英業達(Inventec)、和碩(Pegatron)及緯創(Wistron)等公司已表達有興趣收購，連同債務在內，這些資產估值料介乎30億至40億美元(約234億至312億港元)。出售交易最快可能在第二季宣布，磋商仍在進行，未確定AMD是否會達成協議。

AMD去年8月宣布以49億美元，收購ZT Systems時獲得有關廠房。此前ZT是英業達的人工智能(AI)伺服器組裝長期合作方。AMD去年表示，將剝離此製造業務，以免與戴爾(Dell)及惠普(HP)等客戶競爭。

分析師之前估計這製造部門售價可能介乎15億至30億美元。AMD收購前12個月內，這一伺服器製造業務收入約100億美元。

對於潛在買家，可趁機獲得用於製造伺服器設備的工廠，伺服器設備處於AI熱潮的核心。其中一些工廠位於新澤西州及德州，這些地點料具吸引力，因可避開美國總統特朗普政府的關稅措施。