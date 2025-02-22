郭廣昌：復星海外收入佔比今年料逾50%　利潤比重更高

內媒報道，亞布力中國企業家論壇第25屆年會於周五至周日(21至23日)召開，復星國際董事長郭廣昌出席並演講，他提到，「大家覺得各個行業都很捲，復星現在做的投資最大的、最注重的醫藥行業也非常捲，但是這種捲也捲出了競爭力。」他表示，已經有幾款可以立即達到百億銷售的全球性藥品，尤其是有幾個百億美元的產品正在開發當中，未來會一一實現。

郭廣昌談及復星旅遊文化私有化時表示，「我們提出聚焦主業，就是要深耕已經形成優勢的產業基礎，我們去年也發布了復星旅文的私有化，希望在私有化之後能夠更加靈活的加快發展，說得簡單點——這些東西做好就夠了，不想再多做了，但是這些做好也不容易了，所以還是會努力的。」復星旅遊文化於2月公布，公司已向聯交所申請撤銷股份於聯交所的上市地位，於3月19日下午4時正後立即生效。

近幾年，復星退出一系列非核心資產，令市場關注。郭廣昌表示，過去幾年經濟與消費承壓，復星主動「瘦身健體、聚焦主業」，退出一些非核心資產，如德國220年歷史的私人銀行HAL的私人銀行業務，不僅成功變現7億多歐元，還助力荷蘭銀行在德國財富管理領域躋身前三強；同時留下的基金服務業務管理規模達2,000億歐元；和合作夥伴達成共贏。統計顯示，過去兩年，復星主動退出800多億元的資產，境內外公開債務大幅降低，整體上已成功跨越「債務牆」。