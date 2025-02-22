建築龍頭保華5子企臨時清盤　羅兵咸任清盤人

據高等法院命令，保華建築、保華建築營造、保華建造、保華機電工程及保華建築工程已進入臨時清盤程序。會計師行羅兵咸永道蘇文俊和莊日杰已被任命為該等公司的共同及各別臨時清盤人。

上述5公司是保華建業集團的主要營運子公司，為公共、準公共及私營機構執行各種開發及基礎設施項目的設計及施工。該集團目前是香港多個建築項目的總承包商，但自2024年年中以來一直面臨財務困難。有個別該等公司的債權人就其被拖欠的債務於2024年第四季度及2025年第一季度分別向法院提交了清盤呈請。基於上述相關情況，該等公司的管理層決定向法院申請臨時清盤，以維護公司資產價值，從而保障債權人的利益。

臨時清盤人現正梳理該等公司的財務狀況及維護公司資產和記錄並將會適時向該等公司的利益相關方提供進一步的最新消息。

臨時清盤是一項法定程序，旨在讓獨立於公司及其管理層的專業人士保護公司的資產和財產，以保障債權人利益，並有機會審查公司事務，並確定公司的財務狀況。至於臨時清盤人，是獨立且具備相關資歷的會計師，他們對公司面對財困時需處理的事宜有着豐富經驗。